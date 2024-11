Tvzap.it - Incidente spaventoso, scontro tra auto: coinvolta una Ferrari

Leggi su Tvzap.it

Questa mattina, intorno alle 10:30, unoha bloccato il traffico sull’A1, nella tratta tra le province di Frosinone e Roma, in direzione nord. E’ rimastaunae un’altra macchina che si sono tamponate per cause ancora al vaglio dei carabinieri.Leggi anche: Guida lo scuolabus dei bambini e fa un: poi la scoperta chocLeggi anche: Tragico, il giovane giocatore muore a soli 22 annitraNuovotra duesull’strada A1, nel tratto tra Frosinone e Roma, e traffico rallentato sulla corsia Nord della grande arteria. Losarebbe avvenuto intorno alle 10.30 di oggi, 12 novembre. A rendere particolarmente evidente l’impatto è stata la presenza di unanel sinistro con un’altra vettura.