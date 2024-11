Giorgetti | fastidio sindacati calo tasse

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.40 "Ieri l'incontro lungo 7 ore con i, alcuni dei quali hanno confermato incredibilmente lo sciopero generale. E' veramente senza senso. Noi ci siamo impegnati ad abbassare lee lo stiamo facendo, questa cosa gli dà tremendamente". Così il ministro dell'Economia,,a Perugia. Nella Manovra "il nostro è un impegno concreto, con i numeri non si bara". La spesa per la sanità "continua ad aumentare",anche al netto inflazione."Non è vero che è stata tagliata".E poi: aiuti a chi ha figli, "senza non c'è futuro".