Cortina è la metà preferita delle vacanze sulla neve. Aumentano alberghi e skipass in tutta Italia

Belluno, 12 novembre 2024 – Èla metaper leinvernali, la reginaDolomiti sul gradino più alto del podio, seguita dalla località trentina di Madonna di Campiglio e la valtellinese Livigno. Il fascinoDolomiti venete non cala: lo conferma l’aumento di turisti (soprattutto stranieri), nonostante il rincaro die scuole di sci. Anche se, rivelano i dati dell’OsservatorioPanorama Turismo, più che tornare nello stesso posto i vacanzieri preferiscono risparmiare. "La stagione invernale si apre sotto il segno dell'ottimismo per la montagna biancana”, annuncia Massimo Feruzzi, responsabile dell’osservatorio, nonostante i prezzi alle stelle. Se in media cala di poco l’indice di fedeltà alla località, quest’anno ci sono comunque 125mila persone che resteranno in montagna per tutto l’inverno (100 giorni), in maggioranza donne (55,3%).