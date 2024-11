Romadailynews.it - Cina: primo utente previsto per velivolo a fusoliera larga C929

Leggi l'articolo completo su Romadailynews.it

Shanghai, 12 nov – (Xinhua) – Oggi e’ stato firmato un accordo quadro per l’aereo passeggeri, ila lungo raggio e adi tipo jet dellasviluppato in modo indipendente in conformita’ con gli standard internazionali di aeronavigabilita’. L’accordo tra la Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) e la Air China e’ stato firmato durante la 15ma China International Aviation and Aerospace Exhibition (Airshow China) in corso, che ha reso Air China ilper questo tipo di aereo. La versione base delospita 280 posti con un’autonomia di 12.000 chilometri, soddisfacendo efficacemente la domanda globale di trasporto aereo passeggeri internazionale e regionale. Si tratta di una nuova iniziativa per la, che e’ un enorme mercato dell’aviazione civile con un grande potenziale, per migliorare la sua competitivita’ nel mercato dell’aviazione globale.