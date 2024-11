Metropolitanmagazine.it - Bridget Jones: Mad About the Boy, il trailer dell’ultimo capitolo della commedia romantica su Bridget Jones

Renee Zellweger torna nel nuovodi “: Madthe Boy”, il quarto e ultimo filmserie di commedie romantiche in arrivo su Peacock il 13 febbraio. “Madthe Boy” è basato sul terzo romanzoserie di libri “” di Helen Fielding. Oltre a Zellweger, Hugh Grant ed Emma Thompson sono entrambi tornati per riprendere i loro ruoli di Daniel Cleaver e Dr. Rawlings. Altri membri del cast di ritorno includono Jim Broadbent, Sarah Solemani, Sally Phillips, Shirley Henderson, James Callis, Neil Pearson, Joanna Scanlan e Celia Imrie. Saranno affiancati dai nuovi arrivati ??Chiwetel Ejiofor, Leo Woodall, Isla Fisher, Nico Parker, Josette Simon e Leila Farzad.La sinossi ufficialetrama recita: “è di nuovo sola, vedova da quattro anni, quando Mark (Colin Firth) è stato ucciso durante una missione umanitaria in Sudan.