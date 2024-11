Ilrestodelcarlino.it - Biometano a Gaibanella, l’incontro. Il Comitato: "No all’impianto". Il Comune: "Pratica ancora aperta"

L’obiettivo delera quello di rassicurare la comunità e spiegare il senso del progetto legato alla realizzazione di un impianto di. Siamo a. Una frazione che a fronte dell’ipotesi di questo impianto vuole vederci chiaro. Ed è il motivo per il quale l’assessore all’Urbanistica, Nicola Lodi, ha incontrato ieri mattina nel suo ufficio alcuni esponenti delcivico. In qualche modo una seconda puntata, più approfondita, di quello che si è svolto nei giorni scorsi proprio nella frazione e che ha visto la partecipazione anche del dirigente del settore di pianificazione territoriale Fabrizio Magnani, del responsabile del servizio di pianificazione generale Cristiano Rinaldo e Alessio Stabellini, responsabile del servizio Ambiente. I cittadini hanno ribadito le loro perplessità in merito alla realizzazione della nuova centrale, affermando che sorgerebbe a poche centinaia di metri da un’area urbanizzata, senza contare i disagi dovuti all’aumento di traffico in via Palmirano e i cattivi odori provenienti dalla futura centrale, oltre a quelli diffusi dalla centrale di biogas già esistente.