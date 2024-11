Tpi.it - Auto trafitta dal guard-rail: muore a 26 anni Arianna, barista di Mediaset

Una ragazza di 26Paola Alberga, è morta in un incidente stradale avvenuto tra Milano e Cinisello Balsamo nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 novembre.La giovane si trovava a bordo di un’guidata da un suo coetaneo quando, per cause ancora da accertare, il mezzo ha sbandato ed è finito fuori strada.L’è statadal. PerPaola Alberga non c’è stato niente da fare, mentre il ragazzo alla guida è stato trasportato all’ospedale San Raffaele di Milano in condizioni non gravi.Sul posto sono intervenuti, oltre agli operatori del 118, anche gli agenti della Questura e i Vigili del fuoco. Nell’incidente non risultano coinvolte altre vetture.La vittima era molto conosciuta nel mondo dello spettacolo perché lavorava al bar della sede didi Segrate.