Bergamonews.it - Vandalizzato l’asilo nido “La casetta nel parco”: arrestato un uomo

Leggi l'articolo completo su Bergamonews.it

Bergamo.“Lanel”, aldel Galgario, è stato oggetto, nel pomeriggio di domenica 10 novembre, di un atto vandalico compiuto da unpoidagli agenti della Polizia di Stato: sul fatto il Comune di Bergamo ha sporto denuncia.Dal sopralluogo effettuato poco dopo i fatti dal personale del Comune, tecnici e Polizia Locale, è emerso che per entrare nei locali del, l’ha spaccato una vetrata e, una volta dentro, ha fatto uso dei bagni e ha predisposto a terra dei materassi per trascorrere presumibilmente la notte.A seguito dei rilievi, sono stati attivati tutti gli uffici necessari all’intervento.“I Servizi per l’infanzia, avvisati dell’accaduto, hanno prontamente informato le famiglie dei dieci bambini che frequentano il– spiega l’assessora ai servizi per l’infanzia, educativi e scolastici Marzia Marchesi -.