Gaeta.it - Tragico incidente stradale a Saonara: un morto e un ferito lungo Via dei Vivai

Facebook WhatsAppTwitter Un drammatico episodio ha scosso la tranquillità di, in provincia di Padova, dove oggi si è verificato un graveVia dei. Coinvolti nello scontro frontale un mezzo per la pulizia delle strade e un’auto. Il bilancio è di un uomo deceduto e unche è attualmente ricoverato in ospedale. Questosolleva interrogativi sulla sicurezzanella zona e preoccupa la comunità locale.I soccorsi e le prime operazioniI vigili del fuoco di Piove di Sacco sono intervenuti tempestivamente sul luogo dell’per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti. La macchina spazzatrice, utilizzata comunemente per la manutenzione delle strade, è rimasta gravemente danneggiata. Nonostante l’immediato arrivo dei soccorsi, il medico del Suem ha potuto solo constatare il decesso dell’uomo, di 59 anni, al volante del mezzo di pulizia.