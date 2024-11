Sanremo 2025 al via la gara dei giovani | l’augurio di Cattelan – Video

Leggi l'articolo completo su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Al via da domani 12 novembre ladi. Ad annunciare l’avvio delle selezioni che porteranno alcuni cantanti a esibirsi sul palco dell’Ariston, sono stati Carlo Conti e Alessandro. “L’appuntamento da martedì sera per cinque martedì su Rai2 – ha ricordato Carlo Conti – fino all’approdo il 18 dicembre su Rai 1 con Sarà”. Mentre Alessandroche affiancherà conti nella serata del 18 dicembre su Rai 1 ha voluto fare un augurio ai ragazzi: “Per voi parte una sfida fantastica, qualcuno avrà l’opportunità di arrivare sul palco di, giocatevela bene”. L'articolo, al via ladeidiproviene da Daily Show Magazine.