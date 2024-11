Tg24.sky.it - Omicidio di Giusy Arena, dopo due anni svolta nelle indagini: indagato il fratello

La chiamavano "Giusi la cantante", proprio per via della sua passione per il canto. Così era conosciuta Giuseppina, 52enne trovata morta duefa in frazione Pratoregio, uccisa con tre colpi di pistola nel giorno del suo compleanno. Abitava al piano terra di una palazzina popolare di via Togliatti a Chivasso, nel Torinese. Adesso, a distanza di dueda quella morte ancora misteriosa, arriva una possibile. I carabinieri, infatti, hanno effettuato una perquisizione a Montanaro, nella casa delAngelo e il suo è il primo e, al momento, unico nome iscritto nel registro degli indagati per l'della donna. Si tratta, è stato spiegato, di un'iscrizione “tecnica” che permetterà agli inquirenti di procedere con alcuni accertamenti che, fino ad oggi, non avevano potuto mettere in atto.