Lanotiziagiornale.it - Movimento 5 Stelle, Conte riunisce il Consiglio nazionale per blindare la Costituente. Ma Grillo non ci sta e preannuncia battaglia

Da questa mattina è in corso la riunione on line deldelsu manifesto ma soprattutto regole, procedure, temi e quesiti da mettere in votazione all’assembleache sabato 23 e domenica 24 novembre al palazzo dei Congressi di Roma deve sancire, nelle intenzioni di Giuseppeche oggi ne detiene saldamente le chiavi di casa in tasca, rinascita, rilancio ma soprattutto rifondazione del partito nato grillino e del quale Beppesarà ancora per poco garante.Fondatore che intende vendere cara la pelle, facendo trapelare con sempre maggiore forza che lui all’assemblea di Roma ci sarà e intende parlare e proporre sorprese, convinto come è che “il partito personale chevuole farsi non possono essere i Cinque”, come affermato da un suo stretto collaboratore.