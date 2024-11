Tvzap.it - Maltempo, allerta meteo e scuole chiuse in Italia: ecco dove

Oggi, lunedì 11 novembre ilsta colpendo il Sud. Il dipartimento della Protezione Civile ha diramato unalmenoalmeno fino a domani su una regione in particolare, che nelle ultime ore è stata flagellata da piogge e forti raffiche di vento.in alcune zone.Leggi anche:, fango e detriti sulle strade in: cosa sta succedendoLeggi anche:, arriva il freddo vero: Giuliacci rivela la dataarancione per temporali nella zona del Messinese,gialla nel resto dell’isola. È quanto prevede il bollettino diramato dalla Protezione civile per le prossime 36 ore in Sicilia. Sono previsti fenomeni accompagnati da forti piogge e forti raffiche di vento. L’è arancione per rischio temporali e rischio idrogeologico sul settore costiero nord-orientale della Sicilia e secondo il bollettinodella Protezione civile siciliana, potrebbe durare fino a domani martedì 12 novembre.