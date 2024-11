Thesocialpost.it - Jannik Sinner, malore di uno spettatore durante il match di Torino: lui gli passa una bottiglietta d’acqua

Si sono vissuti momenti di terroreildelle Atp Finals in corso atrae Alex De Minaur. Per la cronaca, il tennista numero uno al mondo ha strapazzato l’avversario australiano. Ma, ad un certo punto della partita, unoha accusato un. Il gioco è stato subito sospeso per consentire ai sanitari di soccorrerlo. Ed è proprio in quel momento cheè corso a prendere unae l’ha data allo staff medico-sanitario che si sta occupando dello sfortunato.Leggi anche: Ivanisevic sta con: “il migliore. Alla Wada vogliono solo distruggere le persone”Le parole didopo ildiFortunatamente l’uomo si è ripreso poco dopo. E così la partita trae De Minaur è potuta riprendere regolarmente.