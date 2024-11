Lortica.it - Immigrazione e giustizia: le contraddizioni dell’Europa tra norme e nuove realtà

Di fronte ai conflitti tra interpretazioni di leggi nazionali ed europee, un giudice ha la possibilità di ricorrere sia alla Corte Costituzionale sia alla Corte Europea. In linea di principio, le normative europee prevalgono sulle leggi nazionali. Già nel 2013 era stata emanata una direttiva che vietava il respingimento di migranti verso Paesi ritenuti non del tutto sicuri, sia a causa di conflitti, sia per rischi legati ai diritti civili o persecuzioni di genere.Circa un anno fa, il governo italiano, in collaborazione con quello albanese, aveva avviato la costruzione di un centro di accoglienza per valutare le condizioni dei migranti e i possibili respingimenti. Tuttavia, al momento del completamento della struttura, quasi terminata il 4 ottobre 2024, la Corte Europea ha ribadito la validità della direttiva del 2013, estendendola fino al 2027.