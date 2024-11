Gamberorosso.it - “Cuciniamo pasti per 3mila persone al giorno per aiutare dopo l'alluvione a Valencia". Il racconto di un superchef spagnolo

«Siamo collassati, ma siamo vivi». Con queste parole Enrique – Quique – Dacosta dava notizie all'indomani dell'di. Una catastrofe come ormai se ne vedono troppe, conseguenza di un cambiamento climatico che qualcuno ancora si ostina a negare nonostante le sue conseguenze drammatiche siano impossibili da ignorare. Quelle spagnole sono passate con una violenza mai vista prima, con intere aree coperte dal fango e un conteggio di vittime e danni ancora difficile da stilare. Al punto che in un primo momento è circolata la notizia della distruzione anche di El Poblet, ristorante proprio di Dacosta. Notizia fortunatamente errata, come conferma lo stesso chef che ci ha raccontato quale è il punto della situazione oggi, a quasi due settimane dal fenomeno che ha devastato la terza città del paese che nei giorni scorsi ha manifestato contro il governatore della regione.