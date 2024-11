Che vita ragazzi | nel libro di Alberto Alovisi il racconto di un’esistenza movimentata in una Napoli scomparsa

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

di Harry di PriscoUn pomeriggio da ricordare, ricco di affetti ed emozioni, in occasione della presentazione della nuova edizione del“Che.che!” (Edizioni Luca Torre) del giornalista e scrittore, direttore delle testate giornalistiche online News Express.it e Terronian Magazine. L’evento si è tenuto presso la sede dell’Istituto di Cultura Meridionale in via Chiatamone presieduto dall’avvocato Gennaro Famiglietti, console generale onorario di Bulgaria e segretario generale del Corpo Diplomatico Consolare-Campania. Ne hanno parlato con l’autore i giornalisti: Annamaria Ghedina, direttore Lo Strillo ( che ha curato anche la prefazione del); Mimmo Falco, vicepresidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania; Mario Orlando, direttore Report Campania; Harry di Prisco, V.