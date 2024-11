Ilnapolista.it - Caressa: «Buongiorno è il difensore italiano che più è cresciuto dai tempi di Chiellini»

Il giornalista e telecronista Fabioha commentato la prestazione di Alessandroin Inter-Napoli; ilazzurro sta rispettando le alte aspettative che gli azzurri avevano riposto su di lui, tanto da meritarsi anche la convocazione in nazionale.: «è ilche più èdaidi»A Sky Sportha commentato:«mi sembra ilpiùin assoluto. E’ daidiche non ne vedevo uno così sicuro, pronto, fisico, anche se poi è diverso come giocatore;forse era più ruvido».Ildel Napoli: «Il ritorno dalla sosta può essere una trappola e dobbiamo essere concentrati»«E’ un campionato durissimo, dobbiamo lavorare giorno per giorno con questo spirito.