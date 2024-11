Inter-news.it - Calhanoglu è umano dal dischetto: non succedeva da 8 anni – CdS

Come sottolinea l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, quello fallito ieri in Inter-Napoli daè stato il primo rigore dopo 19 realizzati di fila. Ora il centrocampista turco dovrà reagire.DA UN RIGORE A UN ALTRO – Da un rigore a un altro, da uno trasformato e che ha portato a una grande vittoria, in Champions contro l’Arsenal, a un altro con il pallone che si è stampato sul palo e ha fissato la sfida tra Inter e Napoli sull’1-1. La partita contro la formazione partenopea è stata un giro sulle montagne russe per Hakan, come sottolinea l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. L’ultimo rigore sbagliato da Calha risaliva a ottofa quando vestiva la maglia del Bayer Leverkusen, con l’Inter sono stati 19 i penalty realizzati di fila.e il dispiacere dopo il rigore di Inter-NapoliORA BISOGNA REAGIRE – «Mi dispiace, sapevo che prima o poi sarebbe successo e devo rialzarmi subito – ha spiegato– Non volevo che accadesse in una partita così importante.