.com - Calcio a 5 / Serie C1 e C2 2024/2025, risultati e marcatori della 7^ giornata

Leggi l'articolo completo su .com

In C1 vince il Pietralacroce, pareggia il Chiaravalle, perde il Cerreto d’Esi. In C2, nel girone A il Verbena vince il derby con l’Aspio, nel girone B successi per Real Fabriano, Avenale e Aurora Treia VALLESINA, 11 novembre– Che venerdì e che sabato sono stati quelli dela 5 diC1 e C2 per le squadreprovincia di Ancona e dell’Alto Maceratese? Andiamo a scoprirlo insieme, con il resoconto sulla 7^C1Trediversi per le nostre tre squadre impegnate inC1. L’unica a vincere è il Pietralacroce, grazie al 2-3 con il quale ha superato il Monturano: hanno segnato per i dorici Lombardi (doppietta) e Frezzotti. Con questo successo la formazione di Giordano aggancia la Sambenedettese al quinto posto con 13 punti. Pareggia, invece, il Chiaravalle: Di Placido e Qorri firmano il 2-2 contro il Pianaccio, che permette loro di mantenere l’ottava posizione a quota 9, allungando a +3 dalla zona play-out.