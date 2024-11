Ballando con le Stelle Selvaggia Lucarelli e la lite con Sonia Bruganelli | Battute preparate tipo copione

Leggi l'articolo completo su Open.online

«Io ero ben disposta nei confronti die stavo scherzando quando lei se ne è uscita con una battuta fuori contesto sulla mia newsletter a pagamento. Era chiaro che se l’era portata da casa,. Se mi fai una battuta così io devo adeguarmi.».commenta con la giornalista del Corriere della Sera lo scambio di(al veleno) consulla pista da ballo, sabato 9 novembre, acon le. «A meera simpatica prima della sua partecipazione a “” – precisa– . O forse, se non proprio simpatica, ne apprezzavo comunque quello che mi sembrava il coraggio di non voler piacere per forza a tutti». Ma ora «non farei la cosa più grave di quella che è – continua -. Siamo in un programma di intrattenimento. Non penso che avrò passaggi per le Baleari col suo volo privato, ma magari le mando un abbonamento gratis alla mia newsletter, così getto le basi per un processo di pace», precisa la giornalista.