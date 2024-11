Chiccheinformatiche.com - App Intesa San Paolo non funziona: perchè? Il Motivo

Sansembra nuovamente fuori servizio: come accaduto recentemente, le segnalazioni di disservizi stanno aumentando rapidamente su piattaforme come Downdetector. Attualmente, non ci sono informazioni più precise sulle cause dei problemi, ma il numero di segnalazioni ha già superato il picco registrato il 31 ottobre.Anche questa volta, il disservizio sembra estendersi a livello nazionale, secondo la heatmap delle segnalazioni. I canali ufficiali della banca non hanno ancora fornito comunicazioni al riguardo e, considerando la mancanza di risposte precedenti, è probabile che non lo faranno anche questa volta.AppSannonoggi, 11 novembreNella precedente occasione, l’app della banca mostrava un messaggio di errore, mentre questa volta, dai nostri test diretti, sembra rimanere bloccata in un caricamento infinito senza completare la procedura di accesso.