Gaeta.it - A Bologna si svolgerà Portici di Vino: un evento dedicato alla degustazione di vini italiani

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitterdisi prepara a catalizzare l’attenzione degli amanti delil prossimo 16 e 17 novembre a. I visitatori avranno l’occasione di gustare un’ampia varietà diprovenienti da tutte le regioni italiane, con una formula pensata per favorire le degustazioni illimitate.L’didiL’si terrà all’interno di Grand Tour Italia, un’area espositiva di grande richiamo. Dalle ore 11 alle 21, i partecipanti potranno acquistare un biglietto che consentirà accesso a tutto il percorso di. Ad ogni visitatore verrà consegnato un calice e una taschina, strumenti indispensabili per muoversi liberamente tra le varie postazioni e per assaporare iofferti dai 40 produttori partecipanti. Questi rappresentano un’ampia selezione dida tutta Italia, con un totale di 120 etichette disponibili per tutte le preferenze.