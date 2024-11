Youth League l’Inter Primavera vola sulle orme di Stramaccioni

Leggi l'articolo completo su Ilnerazzurro.it

Campione d’Italia ha da poco messo un ulteriore mattoncino in vista della qualificazione alla fase a eliminazione diretta della nuova Championsgrazie alla vittoria di misura ottenuta mercoledì a San Siro contro l’Arsenal grazie al diciannovesimo rigore consecutivo trasformato dallo specialista Hakan Calhanoglu.Le gesta della prima squadra in Europa, però, non possono oscurare il cammino di un’altra formazione nerazzurra, che ha raggiunto la prossima fase con largo anticipo.Scommesse per il futuroSe i ragazzi di Simone Inzaghi iniziano a vedere la luce in fondo al tunnel della prima fase a girone unico della storia della Champions, altrettanto possono dire le giovani speranze nerazzurre guidate da Andrea Zanchetta in. Nella competizione dedicata al settore giovanile, la formazioneha staccato il pass per i sedicesimi di finale, con 180 minuti d’anticipo, dopo il roboante 4-1 inflitto ai pari età dell’Arsenal al KonamiDevelopment Center, facendo bottino pieno con quattro vittorie in altrettante partite e con il miglior attacco della competizione con 15 reti realizzate.