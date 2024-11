Ilrestodelcarlino.it - "Tanti clienti, ma pesa l’affitto"

È Katarzyna Kornacka, dell’attività "Civico 45 Kate piccola gastronomia" a riavvolgere il nastro e raccontare prospettive, obiettivi, ma anche criticità che andrebbero tempestivamente risolte. "Dopo l’estate ho notato un aumento deirientrati dalle vacanze – racconta –. Con l’arrivo del freddo le persone vogliono mangiare piatti caldi tipici come tortellini, lasagne e altri piatti tipici della nostra tradizione. Abbiamo già prenotazioni per il mese di novembre e dicembre, ma sicuramente ci sono delle settimane in cui si lavora poco e servirebbe un aiuto con gli affitti che sono un po’ alti"