Sneijder | Prima dell’Inter mi dissero una cosa Fatta la storia!

In occasione di Inter-Napoli, Wesleyha parlato per il Matchday Programme della sfida. Tornando sulla storica e leggendaria stagione del 2010 che si concluse con il TripleteAMARCORD – Oltre a Marcus Thuram, anche Wesleyha parlato per il Matchday Programme di Inter-Napoli, sfida in programma questa sera alle 20.45 a San Siro e valevole già per un importante pezzo di scudetto. L’olandese è il protagonista della parte “amarcord” della pubblicazione, e lo è a ragione. Se servisse ancora ricordarlo, proprio lui è fra i grandi protagonisti che nel 2010, sotto la guida del tecnico José Mourinho, conquistarono lo storico Triplete. Coppa Italia, Scudetto e poi quella leggendaria UEFA Champions League che mancava da 45 anni e arrivata allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid, nell’indimenticabile notte del 22 maggio 2010.