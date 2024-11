Gaeta.it - Scontro tra il tifo romano e la dirigenza americana: Gasparri critica i Friedkin dopo la sconfitta

Facebook WhatsAppTwitter La delusione deisi giallorossi si fa sentire sempre più forte, soprattuttola recentedella Roma contro il Bologna. Maurizio, capogruppo di Forza Italia al Senato e appassionato sostenitore della squadra, sottolinea l’insoddisfazione verso la proprietà, accusata di mancare di amore per la città e per isi. In questo clima di crisi sportiva, si fa strada la richiesta di un cambiamento radicale a livello dirigenziale e tecnico.L’amarezza deisi e laallanon si tira indietro e mette in luce la sua frustrazione verso i, una famigliache ha acquisito la Roma ma ora sembra non rispettare la passione e la cultura calcistica della città. “Abbiamo vissuto altri momenti difficili, ma quelli appartenevano a un passato remoto,” afferma, richiamando episodi storici di tensione tra laseria e gli arbitri.