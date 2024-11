Lanazione.it - Robur: assalto alla Fulgens Foligno. Carica Barbieri: "Vogliamo il riscatto"

Ultima conferenza pre gara per mister Alessandro(nella foto), visto che dprossima sfida Magrini tornerà finalmente in panchina. "È stata una settimana in cui abbiamo lavorato bene. Sabato scorso quando sono rientrato in spogliatoio i ragazzi erano i primi mortificati per la prestazione. Al ritrovo abbiamo analizzato la gara e contro lapuntiamo a riscattarci. Fortunatamente non abbiamo avuto alcun influenzato e a parte i lungodegenti che ne avranno ancora per un po’ gli altri sono tutti a disposizione". Impossibile non parlare dell’evidente calo di prestazioni dopo il ko contro il Livorno. "Ci siamo dati qualche spiegazione. I dati fisici restano buoni ma è ovvio che sia successo qualcosa. A mio avviso molto hanno pesato le assenze di Galligani, che non era oggettivamente lui, di Giannetti e anche di Candido.