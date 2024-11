Calciomercato.it - Rivoluzione giallorossa in panchina: “Abbiamo fatto una scelta scomoda”

Con la pausa per le nazionali arriverà l’ufficialità del nuovo allenatore giallorosso che va verso un padrone ben preciso, ma la lista di pretendenti si allungaQuesta dodicesima giornata di campionato potrà essere uno spartiacque importante per tanti allenatori di Serie A. Il primo che viene in mente è ovviamente Ivan Juric, che contro il Bologna guiderà con grande probabilità la sua ultima partita sulladella Roma. I risultati non sono dalla sua parte, ma soprattutto non lo sono le prestazioni. E anche con lo spogliatoio ormai la situazione è tesa, tanto che ieri il tecnico croato si è tolto pure qualche sassolino dalla scarpa. Roberto Mancini osserva l’evoluzione e intanto resta in contatto con la proprietàche pare aver scelto lui come prossimo allenatore. Il rischio c’è anche per Paolo Vanoli, che dopo l’infortunio di Zapata ha vinto una sola partita su cinque ma soprattutto non segna da tre partite consecutive, tutte perse.