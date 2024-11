.com - Promozione / La Jesina vince a Pergola (0-1) e replica alla capolista Fermignanese

In gol Tittarelli di testa su cross dsinistra di Zandri con i padroni di casa che erano rimasti in dieci per l’espulsione di Giudici per doppia ammonizioneJESI, 10 novenbre 2024 – Laritorna ai tre punti dopo il mezzo passo falso casalingo contro la maglia nera Lunano. Lo fa in casa di una formazione in striscia positiva da diverse giornate e risponde presente al successo dellanell’anticipo del sabato, riposizionandosi al secondo posto in classifica generale. Omiccioli schiera Marengo tra i titolari e presenta delle novità sia negli uomini, gioca Borocci e vanno in panchina Russo e Cordella, che nella disposizione tattica, cercando di dare più equilibrio a centrocampo.‘Stefanelli’ che porta beneed i tre punti vengono salutati in maniera positiva perchè consente di guardare avanti con fiducia in vista del prossimo impegno di campionato quando domenica prossima al Carotti scenderà l’altra maglia nera dellaGirone A, l’Appignanese.