Overdose di caffeina cos’è e perché colpisce tanti adolescenti

L’diè, come facilmente intuibile, una sorta di intossicazione da, contenuta non solo nel caffè ma anche in bibite ed energy drink.Un problema che in questi ultimi tempi sta colpendo sempre piùin Italia e nel mondo. Tra i sintomi dell’daci sono ansia, palpitazione e, nei casi più gravi, attacchi cardiaci. Un mix di problemi che, in persone predisposte e con un difficile quadro sanitario, può portare alla morte. Tra gli effetti collaterali del consumo eccessivo dic’è anche la perdita di sonno. Un fattore che nelle e negliconduce a perdita di concentrazione a scuola, con conseguenze facilmente immaginabili.Una bevanda al caffè (fonte: Unsplash)Dunque, il fenomeno, specie se rapportato agli under 15, è allarmante.