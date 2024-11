Ilnapolista.it - Oriali è lo sceriffo che mette ordine nel saloon su mandato di Conte

è lochenelsudi. A scriverlo e a raccontare(una vita nell’Inter in campo e da dirigente) è la Gazzetta dello Sport con Filippo Conticello. Stasera la San Siro interista non potrà che applaudirlo anche se lui oggi rappresenta il Napoli.Scrive la Gazzetta:Cosa fa uno che passa tutta una vita da mediano? Uno con «compiti precisi», ma che alla fine poi «si brucia presto»? Ad esempio, va da Lautaro, imbizzarrito dopo una sostituzione. Lo affronta mentre calcia ogni cosa a tiro e minaccia pure di sfidare a duello l’allenatore dentro allo spogliatoio. Bastano due paroline per rirlo in riga: «Lauti, non dire ca. Che dentro, non siamo mica all’O.k. Corral qui. Dentro niente. Bisogna star zitti». Lele, il mediano-leggenda interista ora devoto ad Antonio, faceva esattamente questo in casa nerazzurra.