Oasport.it - LIVE Sinner-De Minaur 6-3, 3-2, ATP Finals 2024 in DIRETTA: arriva il break per il n.1 del mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Servizio e diritto lungolinea di.15-30 Servizio al centro e schiaffo al volo dell’azzurro.0-30avanza con un back di rovescio, Degioca un gran passante e l’italiano sbaglia la volée di rovescio, che era molto complicata.0-15 Scambio più lungo della partita. Difesa eccezionale di De, poistecca il diritto lungolinea.3-2! Risposta profondissima di, lungo il rovescio dell’australiano.Seconda di servizio.40-Ainsiste sulla diagonale di rovescio e alla fine sfonda.40-40 Ace esterno di De, che ha annullato 3 palleconsecutive.30-40troppo attendista, poi mette in rete il rovescio incrociato.15-40 Lungo il rovescio centrale di, che non se l’è sentita di andare lungolinea.