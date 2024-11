Ilrestodelcarlino.it - Due obiettivi: i successi di fila e poi quello dei punti iniziali

La Vis oggi a Piancastagnaio insegue due primati societari nella serie C maggiore:delle vittorie consecutive edei. Vincendo in terra toscana eguaglierebbe infatti la Vis di Arrigoni che nella stagione 2000-01, in C1, infilò 4consecutivi tra la 26^ e la 29^ giornata (contro Nocerina, Andria, L’Aquila e Fermana). Andando aoggi (in qualunque modo), la Vis di Stellone superebbe poi quella di Colucci (2018-19) che dopo 13 giornate era a quota 22 come l’attuale ma cadde poi alla 14^ giornata a Ravenna, per poi chiudere l’andata a 29 con altri 7(una vittoria e 4 pari). Quanto alle serie utili, la Vis attuale è a quota 7 (3 vittorie, 4 pareggi). Il massimo è 10, conquistato nel ’92-93 in C1 dalla Vis di Catuzzi, ma con 2 sole vittorie e 8 pareggi.