Derubato scrive ai ladri | Sono già venuti i vostri colleghi

Siena, 10 novembre 2024 – Ha scritto ai. Sì, proprio a quelli che giovedìentrati nella sua abitazione di campagna a due passi da Isola d’Arbia. Non sa chima, temendo che altri possano presentarsi e spaccare di nuovo le finestre, mettendo sotto sopra l’abitazione, ha fatto un cartello. E l’ha affisso alla porta d’ingresso e a tutti gli accessi dell’abitazione per informare che in casa suagià entrati i. Un’iniziativa, quella di S.M., che strappa il sorriso anche se l’allarme in questo periodo resta alto. “Gentilissimi signori– recita il cartello – dal momento che abbiamo già ricevuto una visita da parte dei’ vi chiederemo gentilmente se poteste evitare di entrare un’altra volta in casa procurando ulteriori danni. All’interno non cinè oro, né gioielli, né preziosi di alcun tipo.