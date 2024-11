.com - Basket B nazionale / Jesi corsara a Ravenna 67-69 riprende a salire in classifica

Gara sempre in equilibrio vinta in volata dal quintetto di Ghizzinardi che è rimasta sempre in partita anche dopo aver visto la squadra di casa giocare con più energia e concretezza nel secondo parziale, 10 novembre 2024 –torna dacon due punti inin più cancellando subito la serata dell’infrasettimanale della scorsa settimana e con la consapevolezza di essere competitiva con tutti.Gara decisa sul finale, come spesso accade nel, con l’ultimo tiro in mano al quintetto di casa ma la difesana ha fatto la differenza. Campionato duro perchè ogni tre-quattro giorni si gioca e mercoledì 13 novembre altro turno infrasettimanale con– Cassino al Palatriccoli, inizio ore 20,30. Orasì– Ferrari 4, Crespi 9, Casoni 9, Dron 21, Gay 17, Brigato 2, Costantini ne, Munari, Tyrtyshnyk, De Gregori, Allegri ne, Montefiori ne.