Traffico Roma del 09-11-2024 ore 09 | 00

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità proseguono i lavori su via Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria viale di Tor di Quinto nelle due direzioni frequente la formazione di rallentamenti e code in caso diintenso nel quartiere Centocelle fino alla mezzanotte di domani 10 novembre sarà chiusa alvia dei Castani tra Piazza dei Mirti e via degli Aceri Per lo svolgimento di un evento enogastronomico deviati i percorsi di diverse il bus riduzione di carreggiata deviazioni continuano a interessare la via del mare e lo Ostiense rispettivamente tra Acilia e Vitinia che tra Vitinia e Lido di Ostia inevitabile la formazione di rallentamenti prestare attenzione alla segnaletica sul posto possibili disagi al trasporto ferroviario al bivio di Settebagni nel nodo diper lavori fino a domani 10 novembre In collaborazione con Luce Verde infomobilità