Sinner senza rivali alle Atp Finals, l’indizio fa sognare i tifosi

Il grande favorito per le Atpdi Torino è il nostro Janniked è emerso un nuovo indizio che ha fatto ancheancora di più iE’ in uno stato di grazia assoluto ed è il potenziale vincitore per tutti. Janniksi appresta a vivere una serie di giornate dall’altissimo tasso emozionale in quel di Torino. Ha la grande chance di vincere, finalmente, un grande torneo in Italia, dopo essersi fermato in finale lo scorso anno contro Novak Djokovic. Proprio il serbo, campione in carica, ha dato forfait e non potrà così difendere il titolo di campione.Jannikin campo (LaPresse) – Calciomercato.itUn potenziale pericolo in meno, dunque, per, che viaggia sulle ali dell’entusiasmo per un 2024 vissuto a livelli altissimi. L’altoatesino ha recentemente dovuto rinunciare a Parigi-Bercy per un virus, ma la sua annata lo ha visto trionfare a Cincinnati, negli Us Open e a Shanghai, oltre che in Arabia nel torneo d’esibizione degli sceicchi, il Six Kings Slam.