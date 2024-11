Oasport.it - Rebecca Sartori: “Non è stata la stagione che avrei voluto, gli infortuni mi hanno condizionata”

Ferdinando Savarese, conduttore della trasmissione Sprint2U, appuntamento settimanale in onda sul canale Youtube di OA Sport, ha avuto come ospite, ostacolista veneta di Bassano del Grappa, che vive e si allena Milano. L’azzurra è riuscita a partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024 nella specialità dei 400 ostacoli, nonostante alcuni importantirimediati nel corso della preparazione, che l’costretta a saltare gli Europei di Roma.L’azzurra ha cambiato guida tecnica, passando da Giorgio Ripamonti ad Alessio Conti: “Giorgio Ripamonti ha rivisto un po’ le sue priorità, e ha deciso che per lui e per la sua vita comunque fosse meglio non allenarci più. Io ho accettato ovviamente la sua decisione, perché chi sono io per scegliere per la sua vita, ed in realtà ho apprezzato molto il fatto che me l’abbia detto subito dopo le Olimpiadi, quindi mi ha fatto fare tranquilla lae me l’ha detto il prima possibile, comunque in modo che io potessi organizzarmi, e quindi questo l’ho apprezzato molto, l’ho accettato anche molto tranquillamente, siamo rimasti in buoni rapporti, ed adesso mi alleno con Alessio Conti.