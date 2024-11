Anteprima24.it - Omicidio Vassallo, Cipriano risponde al gip: “Sono innocente”

Tempo di lettura: 2 minutiGiuseppe, uno dei quattro destinatari di misura cautelare in carcere nell’ambito dell’inchiesta sull’del sindaco Angelo, è comparso questa mattina davanti al gip del Tribunale di Salerno, Annamaria Ferraiolo per l’interrogatorio di garanzia. L’imprenditore 59enne, assistito dall’avvocato Giovanni Annunziata, ha risposto per un’ora e quaranta a tutte le domande, respingendo ogni addebito e ribadendo la sua estraneità ai fatti che gli vengono contestati. Una versione che aveva già fornito nel 2018 quando fu sottoposto ad interrogatorio. “Da una lettura più tecnica di questa attività investigativa del pubblico ministero mi sembra evidente che ci sia un problema sotto l’aspetto della tenuta del movente”, ha detto all’ANSA l’avvocato Giuseppe Annunziata, difensore di