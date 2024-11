Spazionapoli.it - Non solo Lobotka, un altro big dalla panchina per Inter-Napoli: è una scelta tecnica

Grande curiosità per capire quali saranno le scelte di Inzaghi e Conte per la sfida di domenica sera tra l’e ilpotrebbe non essere l’unico big a partire.Mancano poco meno di quarantotto ore al fischio d’inizio del match di cartello della dodicesima giornata del campionato di Serie A, tra. Uno scontro al vertice, tra quelle che sono al momento la prima e la seconda della classe, che può dare indicazioni importanti circa la lotta per lo Scudetto, che in questa stagione potrebbe riguardare molteplici squadre.Un risultato positivo proietterebbe gli azzurri di nuovo all’entusiasmo, che si è leggermente affievolito dopo la pesante sconfitta incassata nello scorso turno, allo stadio Diego Armando Maradona, contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.