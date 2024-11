Gaeta.it - Napoli si propone come hub della nautica nel Mediterraneo: l’apertura del Salone ‘Navigare’

Facebook WhatsAppTwitter L’inaugurazione38ma edizione delInternazionaleal Molo Luise disottolinea l’ambizionecittà di diventare un punto di riferimento nel settore nautico, sia per le vendite che per la produzione. Questo evento, previsto fino al 17 novembre, rappresenta un passo importante per attrarre turisti e acquirenti, e mira a rafforzare il ruolo dinel panorama.Le aspirazioni di AFINA per unire le manifestazioni nauticheIl presidente di AFINA , Gennaro Amato, ha dichiarato che si sta esplorando l’idea di unificare le date del Nauticsud e del Navigare. Pur mantenendo le due manifestazionientità distinte, tale strategia potrebbe ampliare l’offertacittà, sia per le imbarcazioni a secco che per quelle in acqua.