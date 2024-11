Sport.quotidiano.net - MotoGp, Tardozzi: “Bagnaia paga troppe cadute, Martin ha gestito meglio”

Bologna, 9 novembre 2024 – Nonostante dieci vittorie stagionali, come pochi campionissimi della, Peccoè a un passo dal cedere il numero uno sulla carena a Jorge, che approccerà il weekend di Barcellona, ultimo della stagione, con 24 punti di vantaggio. A disposizione, di punti, ce ne sono 37 e lo spagnolo ha la necessità di non finire a pari con Pecco, perderebbe per meno vittorie ottenute, per cui ha bisogno di 14 punti tra sprint race e gara per vincere il mondiale, ovviamente sedovesse riuscire a vincere sia al sabato che la domenica. Altrimenti ne serviranno di meno. La differenza è stata fatta proprio nelle Sprint, doveha ottenuto 48 punti in più di Pecco, che viceversa alla domenica è andato più forte e sarebbe in testa se non si contasse il sabato.