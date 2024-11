Ilrestodelcarlino.it - Moncaro, il reclamo di Cocconi contro la decisione dei giudici

"Il commissario nominato dal ministero dell’Impresa e del Made in Italy, Giampaolo, ha presentatorispetto alladel Tribunale di Ancona. A breve, anche il Mimit, attraverso l’Avvocatura di Stato, dovrebbe fare altrettanto avverso lafrettolosa e ingiustificata del Tribunale fallimentare di Ancona". Così l’europarlamentare Carlo Ciccioli che va anche all’attacco del curatore fallimentare Marcello Pollio: "Credo che dal Tribunale di Ancona si dovrebbe riflettere anche su quanto avvenuto a Roma il 10 ottobre scorso, due settimane prima della nomina di Pollio a curatore fallimentare: il rinvio a giudizio di Marcello Pollio, attuale curatore giudiziario della(insieme a Fabio Pettinato e Salvatore Sanzo), per ipotesi di reato relativi a passate gestioni fallimentari, distrazione di beni, scritture contabili ed altri capi di imputazione per oltre un milione di euro, che ora dovranno essere giudicati daidel Tribunale di Roma.