Ilrestodelcarlino.it - Malore al mercato, ambulante muore sotto gli occhi del figlio

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

San Severino (Macerata), 9 novembre 2024 – Tragedia questa mattina alsettimanale, dove una storicaha perso la vita per unimprovviso. Il dramma si è consumato poco dopo le 9.30 in piazza Del Popolo a San Severino. A perdere la vita è stata Antonietta Nardi, 78ennedi Passo di Treia, colpita da unimprovviso mentre allestiva la sua bancarella di abbigliamento. Nardi, conosciuta e amata per la sua presenza alcittadino da tantissimi sue clienti amiche, stava scaricando gli ultimi scatoloni quando ha accusato ilfatale. L’è riuscita a malapena a chiedere aiuto, richiamando l’attenzione del, che da sempre la affianca nella gestione dell’attività. Nonostante il rapido intervento dei familiari, di lì a poco è sopraggiunta la figlia, e l’arrivo di un'ambulanza del "118", i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori sono risultati vani.