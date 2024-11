LondraKate torna agli impegni pubblici

Leggi l'articolo completo su Servizitelevideo.rai.it

18.54 La principessa Kate Middleton sta meglio dopo la fine del lungo ciclo di chemioterapia ea partecipare. Sarà presente alle commemorazioni per il Remembrance Day in cui si ricordano i caduti britannici in diversi conflitti e la fine della Prima guerra mondiale. Stasera Kate è presente alla serata organizzata dalla Royal British Legion, domani alla cerimonia del cenotafio. Sarà invece assenteeventi la regina Camilla a causa di un'infezione toratica stagionale.