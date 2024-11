Oasport.it - LIVE Gauff-Zheng, Finale WTA Finals 2024 in DIRETTA: ultimo atto a sorpresa tra la cinese e l’americana

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladell’delle WTAtra Qinwene Coco.Partita che incoronerà la campionessa dell’torneo dell’anno tra la vincitrice della medaglia d’oro olimpica e la numero 3 del mondo, che ha estromesso nella giornata di ieri Aryna Sabalenka, da molti considerata la grande favorita del torneo.A Riad andrà in scena il 2° confronto diretto tra le due giocatrici, il primo dei quali fu vinto dal, ma si giocava sulla terra battuta. La campionessa degli US Open 2023 inoltre arriva all’da imbattuta, e pronta quindi a fregiarsi dell’intero bottino della manifestazione (1500 punti). Al contrario, laha perso all’esordio proprio da Sabalenka, rifacendosi poi contro Paolini e Rybakina.