La preoccupazione dell’ex chef presidenziale per Donald Trump | Deve cambiare alimentazione a 78 anni non può andare avanti a fast food

Mentreprepara il suo ritorno alla Casa Bianca, lodella residenzasi prepara al ritorno di. Andre Rush ha cucinato per diverse amministrazioni tra cui quelle di Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama, lasciando l’incarico nel 2020, e nelle scorse ore ha espressoper la dieta del neo rieletto presidente. Secondo quanto dichiarato dalloal tabloid statunitense Tmz,non è più lo stesso uomo del 2016 e, alla sua età, l’può giocare un ruolo chiave per mantenersi in forma e pronto alle sfide della politica. Il suggerimento al leader repubblicano è chiaro: menoe più verdure.ma non solo: i piatti preferiti diDurante il suo primo mandato,ha espresso una chiara predilezione per, hamburger, bistecche, tacos e il meat loaf, un polpettone tipico degli Usa.