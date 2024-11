Lanazione.it - La cerimonia dell’81° anniversario della morte di Pio Borri, primo partigiano caduto in provincia di Arezzo nel 1943

, 9 novembre 2024 – Lunedì 11 novembre la commemorazione delindiÈ in programma lunedì 11 novembre ladi Pioindil’11 novembre, organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con ANPI Comitatole- Sezione Casentino e Associazione Nazionale Famiglie Italiane Martiri (ANFIM). La commemorazione è prevista alle ore 10.00 in località Molin di Bucchio con la deposizione di una corona d’alloro al monumento in memoria di Pioalla presenza delle autorità civili e militari, dei rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma e con la partecipazione degli alunniscuola secondaria di I grado “G. Sanarelli” di Pratovecchio Stia.