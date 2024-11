Gaeta.it - Incidente a Mergellina: automobilista perde il controllo e provoca danni a veicoli in sosta

Facebook WhatsAppTwitter Nel pomeriggio di venerdì, unstradale ha scosso la zona di, a Napoli, quando unha perso ildella propria auto, presumibilmente a causa di un eccesso di velocità. L’si è verificato nei pressi del ristorante ‘Ciro a’, coinvolgendo diversiin. Le immagini dell’accaduto hanno rapidamente fatto il giro dei social, destando l’attenzione delle autorità locali.La dinamica dell’L’si è verificato intorno alle 18, un orario in cuiè particolarmente affollata. Secondo testimonianze oculari, l’automobile in questione ha sbandato e ha investito variparcheggiati, tutti indoppia fila. Le cause, come riportato dai residenti e dalle immagini inviate agli esponenti politici, sarebbero riconducibili all’alta velocità con cui molti automobilisti percorrono quella strada, già di per sé congestionata dal traffico.